Karten für das Rhön-Festival ab sofort auch vor Ort erhältlich
BAD KISSINGEN – Ab dem 26. Februar startet der stationäre Vorverkauf für das Rhön-Festival, bei dem exklusiv die Kombi-Tickets für 25 Euro angeboten werden. Während für die Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag Eintrittskarten benötigt werden, ist der Zugang zum Festivalgelände am Donnerstag und Sonntag für alle Besucher komplett kostenfrei.
Das Benefizfestival zugunsten der Kissinger Hütte bietet an vier Tagen ein breites Programm auf zwei Bühnen. Am eintrittsfreien Donnerstag startet der Betrieb um 12:00 Uhr mit dem Musikzug Wildflecken, gefolgt von zahlreichen regionalen Formationen wie dem Rhönfeuer-Quintett und den Rovers & The Franks. Auch am Sonntag erwartet dich ab 12:00 Uhr beste Unterhaltung mit den Hüttenmusikanten, Alphornbläsern sowie einer Talkrunde mit dem Kabarettisten Fredi Breunig und der Gruppe Kaufmannsware.
Für die kostenpflichtigen Abende im Zelt kostet das Ticket für „Accoustic Jam“ am Freitag 10 Euro, während für „Rhöner Bluat“ am Samstag 25 Euro fällig werden. Das Kombi-Ticket für beide Abende ist aus technischen Gründen nur an den lokalen Vorverkaufsstellen erhältlich. Besonders familienfreundlich: Personen unter 16 Jahren zahlen an allen Tagen keinen Eintritt. Zudem bleibt das gesamte Außengelände auch am Freitag und Samstag für alle Gäste ohne Ticket frei zugänglich.
Kulinarisch setzt das Festival auf Nachhaltigkeit und Heimatgeschmack mit Produkten der Dachmarke Rhön. Tickets erhältst du vor Ort unter anderem in der Tourist-Info Bad Kissingen, bei Edeka Kraus in Burglauer, im Rathaus Wildflecken oder in der Rhön GmbH in Oberbach. Online sind Karten über www.reservix.de buchbar, weitere Details zum Programm findest du unter www.kg.de/rhoenfestival.
