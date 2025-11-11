Kassiererin beleidigt und bedroht – Couragierte Kunden gehen dazwischen – Zeugen gesucht

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Montagabend wurde eine Mitarbeiterin im Kassenbereich durch einen bislang unbekannten Mann beleidigt und verbal bedroht. Zwei couragierte Kunden gingen dazwischen und vertrieben den Mann. Die Würzburger Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, gegen 17:15 Uhr, kaufte ein Mann in dem Supermarkt in der Burggrumbacher Straße ein. Im Kassenbereich wollte der Unbekannte schließlich bereits gekaufte Artikel zurückgeben, konnte hierfür jedoch keinen Kassenzettel vorzeigen, weshalb die Rückgabe nicht möglich war. Daraufhin wurde der Mann aggressiv, beleidigte und bedrohte die Kassiererin verbal.

Zwei couragierte Männer, die ebenfalls in dem Supermarkt als Kunden waren, bemerkten die Situation und schritten beherzt ein. Daraufhin verließ der Mann den Laden und fuhr mit einem roten Pkw der Marke „Mitsubishi“ in Richtung Burggrumbach davon.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 65 Jahre alt

Etwa 185 cm groß

kräftige Statur

Trug eine Brille

Hatte wenige Zähne

Trug eine blaue Latzhose sowie ein blaues Oberteil

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Tel. 0931/457-1630 zu melden.