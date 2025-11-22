Kathrin Tröster kandidiert für Niederwerrn und Oberwerrn
NIEDERWERRN / OBERWERRN – Kathrin Tröster, Kandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wurde am Freitag, den 14. November, im Wern-Cafe zur Bürgermeisterkandidatin für Niederwerrn und Oberwerrn nominiert. Ihre Kandidatur stellt sie unter die Leitlinien soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und transparente Führung.
Kathrin Tröster, die als erfahrene Kreistagsabgeordnete, Physiotherapeutin und Mutter ihre praxisnahen Kompetenzen in die Gemeindeleitung einbringen möchte, betonte, dass sie das Amt als Aufgabe mit Überzeugung und klarem Plan übernehmen wolle. Dabei kann sie auf ihre Arbeit im Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss zurückgreifen.
Im Fokus ihrer Pläne stehen laut ihren Angaben die anstehenden Herausforderungen der Gemeinde:
-
Schulneubauplanung: Tröster verweist auf das Vorbild Schonungen für einen modernen, nachhaltigen Bau. Dies gelte ebenso für die Kitas, Straßen und die Innenentwicklung.
-
Klimafeste Infrastruktur: Der Ausbau von erneuerbaren Energien und lebendigen Grünflächen soll den Klimaschutz vor Ort stärken.
-
Sozialer Zusammenhalt: Eine Gemeinde für alle – unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenslage.
Ihre Leitlinien für die Gemeindearbeit sind:
-
Sozial: Eine Gemeinde für alle – unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenslage.
-
Gerecht: Faire Bildungschancen, Transparenz und Bürgernähe als Grundpfeiler der Demokratie.
-
Ökologisch: Klimaschutz vor Ort, durch erneuerbare Energien, lebendige Grünflächen und eine sinnvolle Ortsentwicklung.
Tröster schloss ihre Rede mit dem Appell ab: „Es geht nicht nur darum, das Heute zu managen, sondern die Weichen für morgen zu stellen – für eine Gemeinde, die zusammenhält, ökologisch handelt und keinen zurücklässt.“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!