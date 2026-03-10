Auto IU

Kathy, Patricia & Paul Kelly bringen den Spirit der „Kelly Family“ nach Bad Kissingen

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Kathy, Patricia & Paul Kelly bringen den Spirit der „Kelly Family“ nach Bad Kissingen
Foto: Denis Sawinkin
Sparkasse

BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 20.03.2026, verwandelt sich der Regentenbau ab 20:00 Uhr in eine Bühne für pure Emotionen: Mit ihrem Programm „Songbook – Live in Concert“ präsentieren die drei Mitbegründer der legendären „Kelly Family“ eine musikalische Zeitreise durch ihre beeindruckende Karriere. Begleitet von einer Live-Band versprechen Kathy, Patricia und Paul Kelly einen Abend voller Leidenschaft, Poesie und neuer Energie.

Du kannst dich auf ein exklusives Konzerterlebnis freuen, das die wichtigsten Stationen ihrer gemeinsamen Geschichte beleuchtet und den unverwechselbaren Geist der musikalischen Familie spürbar macht. Die Fans erwartet eine Mischung aus liebgewonnenen Erinnerungen und frischen musikalischen Inspirationen, die tief unter die Haut gehen.

Deine
Johanniter Hausnotruf testen

Tickets für dieses Event sind bereits über verschiedene Kanäle erhältlich. Du kannst dich direkt an die Tourist-Information im Arkadenbau wenden oder die Karten bequem online sowie per Telefon oder E-Mail sichern.

Das könnte Dich auch interessieren:

Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt

WALDKIRCHEN - Die Hausbrennerei Penninger bringt mit dem "Penninger Malt Whisky" eine neue, bewusst niedrigschwellige Abfüllung auf den Markt. Der Whisky wird am Standort Waldkirchen vollständig selbst destilliert und soll als milde, harmonische Variante die Lücke zwischen Premium-Single-Malts und d

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Kontakt für Tickets:

0971 8048-444 oder kissingen-ticket@badkissingen.de oder www.bad-kissingen.de/events

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026

Mehr

Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin

Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin

10. März 2026
Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

10. März 2026
Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

10. März 2026
Florian Töpper als Landrat wiedergewählt

Florian Töpper als Landrat wiedergewählt

10. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)