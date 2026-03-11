Kathy, Patricia & Paul Kelly bringen den Spirit der „Kelly Family“ nach Bad Kissingen
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 20.03.2026, verwandelt sich der Regentenbau ab 20:00 Uhr in eine Bühne für pure Emotionen: Mit ihrem Programm „Songbook – Live in Concert“ präsentieren die drei Mitbegründer der legendären „Kelly Family“ eine musikalische Zeitreise durch ihre beeindruckende Karriere. Begleitet von einer Live-Band versprechen Kathy, Patricia und Paul Kelly einen Abend voller Leidenschaft, Poesie und neuer Energie.
Du kannst dich auf ein exklusives Konzerterlebnis freuen, das die wichtigsten Stationen ihrer gemeinsamen Geschichte beleuchtet und den unverwechselbaren Geist der musikalischen Familie spürbar macht. Die Fans erwartet eine Mischung aus liebgewonnenen Erinnerungen und frischen musikalischen Inspirationen, die tief unter die Haut gehen.
Tickets für dieses Event sind bereits über verschiedene Kanäle erhältlich. Du kannst dich direkt an die Tourist-Information im Arkadenbau wenden oder die Karten bequem online sowie per Telefon oder E-Mail sichern.
Kontakt für Tickets:
0971 8048-444 oder kissingen-ticket@badkissingen.de oder www.bad-kissingen.de/events
