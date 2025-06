Katze rennt in Motorrad – Kradfahrer ohne Helm stürzt und verletzt sich schwer

GÖSSENHEIM, OT SACHSENHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montag gegen 15:10 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Leichtkraftrad die Straße „Ringelbach“. Dabei rannte ihm eine Katze in sein Fahrzeug, was zum Sturz des Mannes führte.

Der Fahrer trug keinen Schutzhelm und erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Körper. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Katze wurde bei dem Unfall getötet.