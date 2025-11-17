Kauzen Bräu stellt Hopfenbier vor
OCHSENFURT / LKR. WÜRZBURG – Die Kauzen Bräu hat nach der diesjährigen Hopfenernte das neue Kauzen Hopfen Pils 2025 offiziell vorgestellt. Das Bier ist ab sofort im Handel erhältlich und ist aufgrund der Ernteumstände in diesem Jahr aus zwei verschiedenen Hopfensorten gebraut.
In einer geselligen Runde aus Politik, Wirtschaft und Freunden präsentierte die Brauerei das neue Hopfenbier. Geschäftsführer Jacob Pritzl betonte, dass das Hopfen Pils nach den Herausforderungen der diesjährigen Ernte ein Symbol für Gemeinschaft und Beständigkeit sei. Der Ochsenfurter Hopfen wurde zunächst in der Hallertau schonend getrocknet und anschließend in Ochsenfurt zu einem Sud verarbeitet. Das Ergebnis ist ein charakterstarkes, feinherbes Pils mit unverwechselbarem Aroma.
Verfügbarkeit und limitierte Editionen:
-
Kauzen Hopfen Pils 2025: 1500 Kisten sind ab sofort im regionalen Handel verfügbar, erkennbar an den eigenen Rückenetiketten.
-
Hopfenkauz (Limitiert): Eine streng limitierte Edition in 2-Liter-Magnumflaschen, unfiltriert und direkt vom Zwickelhahn abgefüllt. Diese Unikate sind ausschließlich im Kauzen Shop erhältlich.
Neben dem Hopfen Pils kehren auch die stärkeren Sorten Kauzen Bock und Käuzle 7.1 in den Handel zurück. Des Weiteren ist der Kauzen Whisky in seiner neuen 7-jährigen Abfüllung sowie als Fassstärke erhältlich, ebenso wie der beliebte Kauzen Bierbrand.
Die Kauzen Bräu lädt alle herzlich ein, den Kauzen Shop zur Inspiration für Weihnachtsgeschenke zu besuchen.
