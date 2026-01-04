Kein ehrlicher Finder: Frau legt Geldbeutel ab – Ruckzuck ist dieser weg…

HASSFURT – Während eines Einkaufsbummels in der Robert-Bosch-Straße ist eine 49-jährige Frau am Freitagnachmittag Opfer eines Diebstahls geworden. Die Geschädigte hielt sich zwischen 13:50 Uhr und 14:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf, um verschiedene Kleidungsstücke anzuprobieren. Dabei legte sie ihren braunen Geldbeutel kurzzeitig in einem Regal ab. Als sie das Fehlen der Geldbörse wenig später bemerkte und an den Ablageort zurückkehrte, war diese bereits von einem unbekannten Täter entwendet worden.

Der Diebstahl ereignete sich in einem nur kurzen Zeitfenster von etwa 25 Minuten. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten und diversen Zahlungskarten auch Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob Zeugen im Geschäft verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ob Hinweise auf den Verbleib der braunen Geldbörse vorliegen.

Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in dem Bekleidungsmarkt in der Robert-Bosch-Straße etwas beobachtet haben, das mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Haßfurt. Dieser Vorfall dient zudem als erneute Erinnerung, Wertgegenstände auch während der Anprobe von Kleidung niemals unbeaufsichtigt zu lassen.