Kein Feuerwerk in Volkach
VOLKACH – Zum bevorstehenden Jahreswechsel erinnert die Stadtverwaltung Volkach an die geltenden Sicherheitsbestimmungen für Silvester und Neujahr. Um das hohe Sicherheits- und Unfallrisiko zu minimieren, wurde für den 31. Dezember 2025 und den 1. Januar 2026 ein striktes Abbrennverbot für Feuerwerkskörper in sensiblen Bereichen der Stadt erlassen.
Das Verbot umfasst den gesamten Altstadtbereich von Volkach, einschließlich zentraler Plätze und Straßenzüge wie der Hauptstraße, dem Marktplatz sowie den zahlreichen Gassen innerhalb der historischen Bebauung (u.a. Spitalgasse, Schelfengasse und Weinstraße). Darüber hinaus ist in der Nähe von Kirchen und Gärtnereien sowohl in der Kernstadt als auch in allen Stadtteilen ein Mindestabstand von 100 Metern zwingend einzuhalten.
Sicherheit und Jugendschutz im Fokus
Die Stadtverwaltung betont, dass Verstöße gegen diese Anordnung als Ordnungswidrigkeit gewertet und mit einer Geldbuße geahndet werden können. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, auch ihre Gäste rechtzeitig über diese Regelungen zu informieren, um gefährliche Situationen in der engen Altstadtbebauung zu vermeiden.
Ein weiterer wichtiger Hinweis betrifft den Jugendschutz: Die Weitergabe von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 an Personen unter 18 Jahren ist gesetzlich untersagt. Hierbei stehen insbesondere die Erziehungsberechtigten in der Verantwortung, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und Kinder sowie Jugendliche über die Gefahren und Verbote aufzuklären.
