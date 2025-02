Kein Respekt vor der Polizei: Brüder greifen gemeinsam Polizeibeamte an

SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag gerieten zwei Brüder in der Niederwerrner Straße in einen handfesten Streit, der einen Polizeieinsatz nach sich zog. Gegen 15:45 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ein.

Als die Beamten vor Ort den Vorfall aufnahmen, stellte sich heraus, dass es sich um zwei Brüder handelte. Während der vorläufigen Festnahme des 31-jährigen Bruders griff dessen 16-jähriger Bruder einen Polizisten an. Er sprang dem Beamten in den Rücken und schlug mit der Faust in Richtung seines Kopfes, verfehlte diesen jedoch. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Beide Brüder wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Schweinfurt gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.