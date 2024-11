Keine Fahrerlaubnis, keine Zulassung und auch noch mit Drogen gefahren

KITZINGEN – Am Donnerstagabend, den 28.11.2024, versuchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen gegen 19:25 Uhr, in der Kaiserstraße einen Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als der Zweiradfahrer die Streife bemerkte, bremste er abrupt ab, wendete und fuhr mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in Richtung Landratsamt. Die Polizei nahm die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignalgeber auf.

An der Kreuzung der Kaiserstraße wendete der Rollerfahrer erneut und fuhr auf dem Gehweg in Richtung Königsplatz. Von dort setzte er seine Flucht fort, fuhr durch die Innenstadt bis zur alten Mainbrücke. Nach der alten Mainbrücke endete die Verfolgung an der Kreuzung der Schwarzacher Straße/Handgasse, als der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor und stürzte. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß konnte der 19-jährige Rollerfahrer schließlich festgenommen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 50ccm-Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, und ein Drogentest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Rollerfahrer nahm während seiner Flucht jegliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf und verhielt sich rücksichtslos.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die möglicherweise gefährdet wurden oder Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.



