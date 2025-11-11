Auto IU
Keine Punkte im Derby für die U15 des FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter mussten sich im Derby gegen den TSV Großbardorf geschlagen geben. Die Gäste siegten nach einer effektiveren Leistung verdient mit 0:2, wobei eine Rote Karte für den FC 05 in der 60. Minute die Aufholjagd der Hausherren erschwerte.
Spielverlauf:
- 0:1 Führung: Großbardorf erwischte einen Traumstart und ging bereits nach fünf Minuten in Führung.
- Spielschwierigkeiten: Schweinfurt fand anschließend nur schwer ins Spiel und konnte die wenigen herausgespielten Chancen nicht nutzen.
- Rote Karte: In der 60. Minute musste der FC 05 eine Rote Karte hinnehmen, was die Bemühungen, das Spiel zu drehen, zusätzlich erschwerte.
- 0:2 Endstand: Kurz vor dem Abpfiff machte Großbardorf mit dem zweiten Treffer alles klar und sicherte sich verdient die drei Auswärtspunkte.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!