Keine Punkte trotz Chancenwucher für die U15 – FC Schweinfurt 05 – DJK Don Bosco Bamberg

SCHWEINFURT – „Fußball kann so grausam sein“ – das mussten die Jungs der U15 vom FC Schweinfurt am Sonntagmittag erleben. Trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreicher Torchancen unterlagen sie der Mannschaft von Don Bosco Bamberg.

Bereits in der ersten Spielminute drohte Schweinfurt der Rückstand, doch ihr Torhüter konnte im 1-gegen-1-Duell die Oberhand behalten. Nach einem verhaltenen Start wurden die Schweinfurter schließlich aktiver und erarbeiteten sich ab der 5. Minute mehrere gute Chancen, vor allem über ihren Stürmer Mohamad Farman. Doch entweder fehlte es an Präzision oder der Bamberger Torhüter konnte parieren.

Das Spiel nahm eine unglückliche Wendung ab der 16. Minute, als die Schnüdel verletzungsbedingt zeitweise in Unterzahl agieren mussten. Dies nutzten die Bamberger aus und gingen in der 19. Minute durch einen unhaltbaren Schuss von Luca Hutter mit 0:1 in Führung.

Die Schweinfurter drängten auch nach der Pause unermüdlich auf den Ausgleich. Doch selbst klare Chancen, wie ein Strafstoß in der 53. Minute durch Malik Marangoz, der zuvor selbst gefoult worden war, konnten nicht genutzt werden. Letztendlich hielt die starke Bamberger Verteidigung dem Druck stand, sodass es bei der knappen, aber bitteren Niederlage für die Schnüdel blieb.

Am kommenden Sonntag, den 10.11.2024 um 12:45 Uhr, wird die U15 des FC Schweinfurt bei der SpVgg Bayreuth antreten und versuchen, die dringend benötigten Punkte einzufahren, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Aufstellung:

Julius Markert, Leon Golubka, Lorenz Scheibein (46. Elias Meißner), Malik Marangoz, Fabian Weid, Max Fickeler (59. Jamie Poppe), Niklas Pabst, Salim Rübensaal, Raphael Lingor, Mohamad Farman, Fabian Laus (46. Finn Elflein)

Bank:

Julius Bergmann, Noah Hart, Marlon Fischer

Tor:

0:1, 19. Minute – Luca Hutter



