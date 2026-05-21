Keine Show ist wie die andere: Wigald Boning und Bernhard Hoëcker bringen „Gute Frage!“ nach Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Ein Abend absolut ohne Skript, ohne doppelten Boden und garantiert ohne Langeweile: Am Sonntag, den 25. April 2027, gastieren die beiden Kult-Entertainer Wigald Boning und Bernhard Hoëcker im bayerischen Staatsbad. Ab 18:00 Uhr verwandeln die bekannten TV-„Schlauberger“ den historischen Max-Littmann-Saal in ein improvisiertes Comedy-Zentrum. Der Clou der Show: Das Publikum bestimmt komplett allein, worum es geht.
Mit ihrem Erfolgsprogramm „Gute Frage!“ setzen die beiden Comedians voll und ganz auf die Spontanität und die Neugier ihrer Zuschauer. Ausgestattet mit nichts weiter als ihrer legendären Schlagfertigkeit, einer großen Portion Witz und einer tickenden Uhr auf der Bühne – um den Redefluss der beiden Geistesblitze zumindest im Ansatz zu bändigen – stellen sie sich jedem Thema.
Das Publikum schreibt das Drehbuch des Abends
Weder die Künstler noch die Gäste wissen beim Einlass, welche Richtung der Abend einschlagen wird. Die Zuschauer sind vorab aufgerufen, ihre Fragen einzureichen. Dabei ist alles erlaubt:
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Skurrile Geheimnisse aus der Fernsehlandschaft
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Ganz persönliche Marotten und Hobbys der beiden Künstler
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Abwegige wissenschaftliche Phänomene oder philosophische Gedankenspiele
Boning und Hoëcker stürzen sich auf jede Frage mit sichtlicher Begeisterung, zerlegen sie aus den unterschiedlichsten, oft völlig absurden Perspektiven und verstricken sich in irrwitzige Dialoge. Dank dieser einzigartigen Mischung aus intelligentem Wortwitz, Improvisationskunst und sympathischer Selbstironie gleicht kein Auftritt dem anderen – jede Show ist eine absolute Uraufführung.
Ticket-Vorverkauf hat offiziell begonnen
Wer sich diesen kurzweiligen und garantiert überraschenden Abend im glanzvollen Ambiente des Regentenbaus nicht entgehen lassen möchte, kann sich ab sofort seine Plätze sichern. Die Eintrittskarten sind über folgende Kanäle der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH erhältlich:
Tourist-Information Arkadenbau (direkt im Kurgarten)
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Telefonisch: 0971 / 8048-444
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Per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de
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Online-Buchung: www.bad-kissingen.de/events
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