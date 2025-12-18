Keine Sorge: Es sind keine russischen Drohnen! – Stadtwerke Schweinfurt prüfen Fernwärmenetz mit thermografischer Drohnenbefliegung
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt setzen im Rahmen der regelmäßigen Netzwartung auf thermografische Drohnenbefliegung, um das städtische Fernwärmenetz effizient und mit minimalen Einschränkungen zu prüfen. Eine spezialisierte Firma überfliegt dazu die Trassen in einer Höhe von rund 60 bis 70 Metern und erstellt hochpräzise Wärmebildaufnahmen.
Die Befliegung dauert voraussichtlich zwei Tage und findet je nach Wetterlage und Genehmigung im Zeitraum von Dezember 2025 bis Ende Januar 2026 statt. Alle erforderlichen Genehmigungen liegen vor und die Flüge sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt.
Fokus auf Versorgungssicherheit und Klimaschutz
Mithilfe der thermischen Daten werden mögliche Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und gezielt behoben. Dies bietet mehrere Vorteile:
-
Reduzierung von Wärmeverlusten
-
Verkürzung von Reparaturzeiten
-
Erhöhung der Zuverlässigkeit der Versorgung
-
Verbesserung der CO2-Bilanz durch Vermeidung von Energieverlusten
Datenschutz und Durchführung
Die Auswertung der Aufnahmen dient ausschließlich der kontinuierlichen Netzoptimierung. Die Stadtwerke betonen, dass keine personenbezogenen Daten erfasst werden. Die Thermografie analysiert lediglich thermische Auffälligkeiten an den Leitungen entlang der Trassen. Die Drohnen ermöglichen eine Prüfung des Netzes ohne große bauliche Eingriffe oder Verkehrsbehinderungen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!