Kellerbrand durch technischen Defekt an der Heizung – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort
BAD BOCKLET – Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am frühen Montagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Steinach, einem Ortsteil von Bad Bocklet, alarmiert. Die Bewohner wurden durch einen Rauchmelder geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt brandursächlich.
Gegen 05:00 Uhr am Montagmorgen wurde die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über den Brand in der Riemenschneiderstraße informiert. Die alarmierten Feuerwehren aus Steinach, Bad Bocklet, Aschach, Premich und Bad Neustadt trafen schnell am Einsatzort ein. Durch ihr zügiges Eingreifen konnte der Brand im Keller des Hauses schnell gelöscht und ein größerer Schaden am Gebäude verhindert werden.
Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Inventar wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Am Gebäude selbst entstand ersten Einschätzungen nach kein Schaden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!