Kellerbrand im Heuchelhof: Feuerwehr löscht brennenden Batteriespeicher
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – In der Nacht auf Montag hat ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses im Belgrader Ring einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Dank des schnellen und besonnenen Handelns des Bewohners konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen, während die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhinderte.
Gegen 00:15 Uhr bemerkte der Hauseigentümer aufsteigenden Rauch aus dem Untergeschoss. Er setzte umgehend den Notruf ab und evakuierte alle im Haus befindlichen Personen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Bereich eines installierten Batteriespeichers fest.
Vorsorgliche Evakuierung der Nachbarschaft
Aufgrund der unklaren Gefahrenlage durch die Rauchentwicklung ließen die Einsatzleiter vorsorglich auch zwei unmittelbar angrenzende Wohnhäuser räumen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Atemschutz schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer im Kellerbereich vollständig ab. Ein Übergreifen auf die oberen Wohnbereiche oder benachbarte Anwesen konnte somit erfolgreich verhindert werden.
Kriminalpolizei Würzburg übernimmt Ursachenforschung
Zur genauen Brandursache sowie zur entstandenen Schadenshöhe liegen aktuell noch keine gesicherten Informationen vor. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten gibt es derzeit keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder Fremdeinwirkung; der Fokus der Untersuchung liegt nun auf einem möglichen technischen Defekt im Bereich der Speicheranlage.
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