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Kellerbrand im Heuchelhof: Feuerwehr löscht brennenden Batteriespeicher

6. April 2026Letztes Update 6. April 2026
Kellerbrand im Heuchelhof: Feuerwehr löscht brennenden Batteriespeicher
Bild von Feri Baehaqi auf Pixabay
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WÜRZBURG / HEUCHELHOF – In der Nacht auf Montag hat ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses im Belgrader Ring einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Dank des schnellen und besonnenen Handelns des Bewohners konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen, während die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhinderte.

Gegen 00:15 Uhr bemerkte der Hauseigentümer aufsteigenden Rauch aus dem Untergeschoss. Er setzte umgehend den Notruf ab und evakuierte alle im Haus befindlichen Personen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Bereich eines installierten Batteriespeichers fest.

Vorsorgliche Evakuierung der Nachbarschaft

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Aufgrund der unklaren Gefahrenlage durch die Rauchentwicklung ließen die Einsatzleiter vorsorglich auch zwei unmittelbar angrenzende Wohnhäuser räumen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Atemschutz schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer im Kellerbereich vollständig ab. Ein Übergreifen auf die oberen Wohnbereiche oder benachbarte Anwesen konnte somit erfolgreich verhindert werden.

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