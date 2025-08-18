Auto IU
Kellerbrand in der Landwehrstraße – Bewohner evakuiert – Straße komplett gesperrt
SCHWEINFURT – Am heutigen Tag kam es in Schweinfurt zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte rückten in die Landwehrstraße aus, um einen gemeldeten Wohnungs- bzw. Kellerbrand zu bekämpfen.
Die Bewohner wurden umgehend evakuiert. Während der Löscharbeiten war die Straße für den Verkehr vollständig gesperrt. Informationen zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Mehr dazu in Kürze.
