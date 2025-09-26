Kennzeichen gestohlen – ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstag stellte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bei einer Kontrolle auf der Autobahn mehrere Straftaten bei einem BMW-Fahrer fest. Die Weiterfahrt wurde nach Sicherstellung der Kennzeichen und einer Blutentnahme untersagt.

Gegen 13:30 Uhr wurde ein in Richtung Nürnberg fahrender BMW auf der A3 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren, da sie als gestohlen gemeldet wurden. Eine Überprüfung der Papiere sowie ein Fahrtauglichkeitstest ergaben zudem, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt und nach aktuellem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Bei der Durchsuchung des nicht versicherten und abgestellten Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum weitere gestohlene Kennzeichen. Aufgrund dieser Feststellungen wurde die Weiterfahrt untersagt und beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.