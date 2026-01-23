Kernkraftwerk Grafenrheinfeld: Demontage der vier Dampferzeuger hat begonnen
GRAFENRHEINFELD – Im Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (KKG) hat am 20. Januar ein technisch anspruchsvolles Großprojekt begonnen: der Ausbau der vier rund 20 Meter hohen und 300 Tonnen schweren Dampferzeuger. Innerhalb von etwa neun Stunden gelang es den Spezialisten, den ersten dieser massiven Behälter unter extrem beengten Platzverhältnissen aus seiner Verankerung zu lösen und für das Ausschleusen vorzubereiten. Diese präzise Ingenieursleistung markiert einen Meilenstein im Rückbau des Kraftwerks und wurde durch monatelange Planung sowie die Expertise erfahrener Partnerfirmen ermöglicht.
Der erste der vier Stahlkolosse soll bereits am kommenden Samstag aus dem Kontrollbereich des Reaktorgebäudes auf das Kraftwerksgelände transportiert werden. Die Verantwortlichen planen, bis Ende Februar auch die restlichen drei Dampferzeuger schrittweise auszubauen und für den späteren Abtransport bereitzustellen. Für dieses Vorhaben waren bereits seit 2021 umfangreiche bauliche Anpassungen am und im KKG-Reaktorgebäude notwendig, um die notwendige Bewegungsfreiheit für die tonnenschweren Komponenten zu schaffen.
Die langfristige Entsorgung der Großbauteile ist bereits vertraglich geregelt: Im Frühjahr 2027 werden die Dampferzeuger per Schiff zur schwedischen Spezialfirma Cyclife transportiert. Dort erfolgt die Zerlegung und teilweise Schmelzung des Materials, um eine fachgerechte Abfallbewirtschaftung sicherzustellen. Der Ausbau in Grafenrheinfeld ist Teil eines größeren Entsorgungskonzepts von PreussenElektra, das insgesamt zwölf Dampferzeuger aus drei verschiedenen Kernkraftwerksstandorten umfasst.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!