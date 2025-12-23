Auto IU

Kerzen am Adventskranz vergessen – Feuerwehr schnell vor Ort

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Ein vergessener Adventskranz sorgte am Sonntagnachmittag während der Abwesenheit der Bewohner für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Am Sonntag wollte ein 48-jähriger deutsch-kirgisischer Mann mit seiner Familie einen Ausflug auf einen Weihnachtsmarkt unternehmen. Beim Verlassen der Wohnung in der Straße „Madrider Ring“ gegen 15:30 Uhr, wurde dem aktuellen Sachstand nach vergessen, die Kerzen des Adventskranzes zu löschen.

Dieser fing Feuer und brannte vollständig ab, wodurch die Rauchmelder in der Wohnung angingen. Die Würzburger Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte so Schlimmeres verhindern. Es entstand lediglich ein leichter Rußschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

