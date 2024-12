Kerzen verursachen Brand – Gebäude durch Flammen beschädigt

KÖNIGSBERG i. BAYERN – Brand in Wohnanwesen – 80-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 18:30 Uhr, wurde die Polizei in Königsberg i. Bayern zu einem Brand in einem Wohnanwesen in der Straße „Am Lauerbach“ gerufen. Die 80-jährige Hausbewohnerin entdeckte das Feuer in ihrem überdachten Treppenaufgang und alarmierte sofort den Notruf. Es stellte sich heraus, dass Dekorationsartikel auf einem Fensterbrett im Aufgang durch mehrere angezündete Kerzen in Brand geraten waren. Der Brand verursachte Schäden an einem Kunststofffenster und dem umliegenden Mauerwerk sowie eine starke Verrauchung des Wohnraums.

Die 80-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Königsberg i. Bayern war vor Ort und löschte den Brand. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache und den daraus resultierenden Folgen aufgenommen.