Kerzenschein, Feuerschalen, Wintergrillen und Live-Musik in Escherndorf
ESCHERNDORF – Der Wein- und Tourismusverein Escherndorf-Köhler e.V. lädt am Freitag, den 5. Dezember 2025, ab 17:30 Uhr zur „Escherndorfer Winternacht“ auf den stimmungsvoll illuminierten Dorfplatz ein, um gemeinsam in das zweite Adventswochenende zu starten.
Die Veranstaltung, die bei jedem Wetter von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr stattfindet, bietet Live-Musik, winterkulinarische Spezialitäten und gesellige Stunden.
Musik und Kulinarisches
Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Anplagged“ mit Acoustic Rock. Die beiden Musiker spielen mit ihren zwei Gitarren Songs von Künstlern wie Bon Jovi, Bruce Springsteen, Guns N‘ Roses, Mr. Big oder Whitesnake.
Die Escherndorfer Winzer und Gastronomen sorgen mit Kerzenschein und Feuerschalen für eine heimelige Winter-Stimmung.
Getränke: Der Dorfbrunnen wird zur Brunnenbar umfunktioniert. Neben Weinen verschiedener Weingüter steht hausgemachter Winzer-Glühwein ganz oben auf der Getränkekarte.
Speisen: Kulinarisch werden die Gäste mit Winzerbratwurst, Suppen sowie süßen und pikanten Snacks verwöhnt.
Der Eintritt zur Escherndorfer Winternacht ist frei.
