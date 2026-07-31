Kettenreaktion: Reh durch Aufprall in Lkw geschleudert – Fahrer schwer verletzt

KOLITZHEIM, OT UNTERSPIESSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein Verkehrsunfall mit einem Reh hat am Donnerstagmorgen auf der B286 einen Lkw-Fahrer schwer verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei kollidierte gegen 8.30 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der B286 bei Kolitzheim mit einem Reh. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tier in den Gegenverkehr geschleudert und prallte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Lastwagens.

Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Aufprall bewusstlos und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

An dem Pkw und dem Lastwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt nahm den Unfall auf. Die Ermittlungen erfolgen auf Weisung der Staatsanwaltschaft. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren Unterspiesheim und Schwebheim sowie der Rettungsdienst im Einsatz.