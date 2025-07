Kevin Streit holt Karate-Silber für TG Schweinfurt

AHORN – Drei junge Karateka der Turngemeinde SCHWEINFURT nahmen kürzlich an den Bayerischen Karate-Meisterschaften der Jugend, Junioren und U21 in der Dreifachturnhalle von AHORN bei Coburg teil. Trotz einer relativ niedrigen Teilnehmerzahl von rund 150 Starts war das sportliche Niveau des Turniers beachtlich – insbesondere im technisch anspruchsvollen Bereich der Kata-Wettbewerbe.

Für die TG SCHWEINFURT trat Anastasia Just bei den Juniorinnen in einem starken Teilnehmerfeld an. Gleich in der ersten Runde stand sie mit Aitana Bobbert vom TSV ERDING einer der Favoritinnen gegenüber. Trotz einer insgesamt soliden Darbietung in der Kata musste sie sich geschlagen geben. Trainer Thomas Zatloukal zog ein klares Fazit: „Ihre Präsentation war solide, doch es braucht noch weitere Entwicklung.“

Zum ersten Mal Turnierluft schnupperte Astrid Wiegand, die bei ihrem Wettkampfdebüt ebenfalls in der ersten Runde ausschied, sich aber über ihre ersten Punkte freuen konnte. „Astrid hat sich gut geschlagen – mit mehr Routine wird da künftig noch mehr gehen“, zeigte sich Zatloukal dennoch zufrieden.

Für das sportliche Ausrufezeichen sorgte Kevin Streit. Der junge Kämpfer besiegte zunächst überzeugend Ahmed Brcaninovic aus MILBERTSHOFEN und zog verdient ins Finale der Gewichtsklasse Jugend +70 kg ein. Dort unterlag er in einem spannenden und knappen Kampf Severin Perthold vom Karate-Verein HERZOGENAURACH mit 6:7. Besonders bemerkenswert ist diese Leistung angesichts einer verletzungsbedingten Trainingspause seit April – Streit kämpft weiterhin mit Hüftproblemen. Trainer Zatloukal lobte seinen Einsatz: „Kevin hat man das fehlende Training angemerkt, in Topform kann er deutlich mehr. Aber die direkte Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im November ist gesichert.“

Nicht an den Start gehen konnte Helena Rostiahai, die sich kurz vor dem Turnier einen Kreuzbandriss zuzog. Die vielversprechende Nachwuchsathletin galt als Medaillenkandidatin – ihr Ausfall ist für das Team besonders bitter.

Insgesamt zieht die TG SCHWEINFURT eine positive Bilanz: Zwei junge Sportlerinnen sammelten erste wichtige Turniererfahrungen, und Kevin Streit krönte den Wettkampf mit einem starken zweiten Platz.