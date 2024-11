Keyless Go: Vollendeter und ein versuchter Diebstahl eines PKW

BAD KISSINGEN – Ein aufregender Montagmorgen für den Besitzer eines BMW in der Hausener Straße, als er um zwei Uhr nachts zwei Männer dabei ertappte, die sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Als die beiden Langfinger vom Eigentümer überrascht wurden, wählten sie schleunigst den Rückzug und verschwanden unerkannt. Die Polizei Bad Kissingen startete sofort eine Fahndung mit Unterstützung umliegender Dienststellen, doch die beiden blieben verschwunden.

Parallel dazu verschwand im Ortsteil Garitz ein Audi A7 aus dem Güßgraben. Die Diebe schnappten sich das Fahrzeug, das einen geschätzten Wert von rund 40.000 Euro hat, irgendwann zwischen 22:30 Uhr und 04:15 Uhr. Beide Vorfälle scheinen auf die gleiche Methode zurückzuführen zu sein: Die Täter nutzten offenbar das Keyless-Go-System, um das Funksignal der Autoschlüssel abzufangen und sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.

Tipps der Polizei zum Schutz von Keyless-Go-Fahrzeugen:

Schlüssel sicher aufbewahren: Lagern Sie Keyless-Go-Schlüssel nie in der Nähe der Haustür. Ideal ist ein Ort, der das Signal blockiert.

Signal abschirmen: Nutzen Sie Aluminiumhüllen oder andere signalabschirmende Behälter.

Umfeld beobachten: Achten Sie darauf, ob Personen in Ihrer Nähe auffällig erscheinen, vor allem mit Aktenkoffern – hier könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

System deaktivieren: Fragen Sie Ihren Fahrzeughersteller, ob sich das Keyless-Go-System vorübergehend abschalten lässt. Viele Hersteller bieten diese Option an, um den Diebstahlschutz zu verbessern.

Die Polizei hofft mit diesen Maßnahmen, künftige Diebstähle zu verhindern und fordert Fahrzeugbesitzer zu erhöhter Wachsamkeit auf.



