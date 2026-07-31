Kfz-Innung Unterfranken mit neuen Vorstandsmitgliedern und Blick auf die Zukunft

WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zur Innungsversammlung der Kfz-Innung Unterfranken in den Räumen der GFK mbH getroffen. Neben einer positiven Jahresbilanz standen zukunftsweisende Beschlüsse und personelle Veränderungen im Mittelpunkt.

Obermeister Roland Hoier eröffnete die Versammlung und blickte in seinem Jahresbericht auf ein aktives Jahr 2025 zurück. Er hob besonders das Engagement der Innung bei Gesellenprüfungen, Nachwuchswerbung sowie technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungen hervor.

Geschäftsführer Frank stellte die Jahresrechnung 2025 vor, die mit einem Überschuss abschloss. Die Innungsversammlung genehmigte die Jahresrechnung sowie den Haushaltsplan für 2027 einstimmig und entlastete Vorstandschaft und Geschäftsführung vollständig.

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Bei Nachwahlen für den Vorstand wurden Lisa Woytinnek vom Autohaus Kehm GmbH in Bad Neustadt und André Kühnl vom Auto-Service Kühnl in Laufach neu in das Gremium gewählt. Als kooptierte Vorstandsmitglieder verstärken künftig Mirko Denzer von der Mezger GmbH + Co. KG in Schweinfurt, Andreas Götz vom KFZ-Meisterbetrieb Götz GmbH & Co. KG in Esselbach sowie Stefan Bauer, ehemals Autohaus Vossiek in Schweinfurt, die Führung der Innung.

Zusätzlich wurden drei neue Arbeitgeberbeisitzer für den Gesellenprüfungsausschuss der Kfz-Mechatroniker benannt.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung von Johannes Bleuel. Nach 33 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, unter anderem als Vorstand und Obermeister, schied er aus der Vorstandschaft aus. Obermeister Roland Hoier würdigte seinen langjährigen Einsatz und dankte ihm für seine Unterstützung.

Im Rahmen der Ehrungen erhielten vier Mitglieder für ihre 50-jährige Meisterprüfung den Goldenen Meisterbrief: Alfred Brückler, Manfred Heil, Werner Hetterich und Günter Reuter.

Auch Fachvorträge standen auf dem Programm. Achim Bögner von der Münchener Verein Versicherungsgruppe informierte über Möglichkeiten der betrieblichen Vorsorge zur langfristigen Mitarbeiterbindung. Anschließend sprach Business Coach Michael Bauer über Kundenservice und konsequente Kundenorientierung in Kfz-Betrieben.

Zum Abschluss der Veranstaltung fand die traditionelle Ticket-Verlosung für das Jahresforum am 24. September 2026 in Veitshöchheim statt. Danach tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem gemeinsamen Dessert weiter aus.