Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Verkehrswesen am 30. Dezember ab 12:00 Uhr geschlossen

SCHWEINFURT – Auf Grund von Jahresabschluss- und Revisionsarbeiten ist die Kfz-Zulassung, die Führerscheinstelle und das Verkehrswesen im Sennfelder Bahnhof 2 am

Dienstag, 30. Dezember

ab 12:00 Uhr

geschlossen. Nachmittags findet kein Parteiverkehr mehr statt. Der Nummernziehautomat der Zulassungsstelle wird je nach Andrang so zeitig gesperrt, dass der anwesende Parteiverkehr bis ca. 12:00 Uhr abgewickelt werden kann.