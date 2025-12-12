Auto IU
Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Verkehrswesen am 30. Dezember ab 12:00 Uhr geschlossen
SCHWEINFURT – Auf Grund von Jahresabschluss- und Revisionsarbeiten ist die Kfz-Zulassung, die Führerscheinstelle und das Verkehrswesen im Sennfelder Bahnhof 2 am
Dienstag, 30. Dezember
ab 12:00 Uhr
geschlossen. Nachmittags findet kein Parteiverkehr mehr statt. Der Nummernziehautomat der Zulassungsstelle wird je nach Andrang so zeitig gesperrt, dass der anwesende Parteiverkehr bis ca. 12:00 Uhr abgewickelt werden kann.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!