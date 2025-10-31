KGames Feiert Fünfjähriges in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen veranstaltet vom Mittwoch, 5. November, bis Sonntag, 9. November 2025, zum fünften Mal das KGames-Festival. Das Mitmach-Event bietet Gamern jeden Alters eine bunte Mischung aus Videospielen, Kreativität und Medienkompetenz.
Abteilungsleiter Peter Weidisch hob hervor, dass das Festival Bad Kissingen als innovativen Standort für Jugend- und Medienarbeit sichtbar mache.
🎮 Highlights und Programm
Besucher können sich auf neue und klassische Gaming-Erlebnisse freuen:
- Gaming: Es werden die neue Nintendo Switch 2 sowie aktuelle Spielehits und über 500 spielbare Titel geboten.
- Retro-Bereich: Für Nostalgie-Fans gibt es Klassiker wie N64, Atari, Super Nintendo, Sega Mega Drive und den Game Boy.
- Turniere: Es finden Turniere in Spielen wie „Scribblenauts Showdown“ und Switch-Bowling statt.
- Let’s Plays: Gemütliche Sessions zum Mitfiebern, unter anderem bei „Guitar Hero“ auf der PS2 oder dem Koop-Spiel „It Takes Two“.
🎨 Workshops und Kreativität
Das Workshop-Programm legt einen Fokus auf Kreativität und Medienkompetenz:
- 8-Bit-Musikwerkstatt: Hier können eigene Retro-Beats erstellt werden.
- Pixel-Art-Kurs: Gestalten kreativer Kunstwerke aus Klebeband.
- VR-Workshop: Eintauchen in die Welt der PlayStation VR2.
- „Gaming ohne Grenzen“: Ein Workshop zum Thema barrierefreies Spielen mit alternativen Controllern.
- Neu: Eine Pokémon Escape Box, bei der Teams gemeinsam Rätsel lösen müssen.
🤝 Engagement und Service
Das Festival wird maßgeblich durch den Einsatz vieler junger Helfer getragen. Zusätzlich zum Programm gibt es einen kleinen Gaming-Flohmarkt sowie Imbisse im Außenbereich, die Pommes, Burger und Falafel-Wraps anbieten.
Das vollständige Programm ist online unter www.badkissingen.de/kgames abrufbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!