Auto IU

KGames Feiert Fünfjähriges in Bad Kissingen

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Das Gaming-Festival KGames findet heuer zum fünften Mal in Bad Kissingen statt. Foto Julia Wehner
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Das Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen veranstaltet vom Mittwoch, 5. November, bis Sonntag, 9. November 2025, zum fünften Mal das KGames-Festival. Das Mitmach-Event bietet Gamern jeden Alters eine bunte Mischung aus Videospielen, Kreativität und Medienkompetenz.

Abteilungsleiter Peter Weidisch hob hervor, dass das Festival Bad Kissingen als innovativen Standort für Jugend- und Medienarbeit sichtbar mache.

🎮 Highlights und Programm

Besucher können sich auf neue und klassische Gaming-Erlebnisse freuen:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
  • Gaming: Es werden die neue Nintendo Switch 2 sowie aktuelle Spielehits und über 500 spielbare Titel geboten.
  • Retro-Bereich: Für Nostalgie-Fans gibt es Klassiker wie N64, Atari, Super Nintendo, Sega Mega Drive und den Game Boy.
  • Turniere: Es finden Turniere in Spielen wie „Scribblenauts Showdown“ und Switch-Bowling statt.
  • Let’s Plays: Gemütliche Sessions zum Mitfiebern, unter anderem bei „Guitar Hero“ auf der PS2 oder dem Koop-Spiel „It Takes Two“.

🎨 Workshops und Kreativität

Das Workshop-Programm legt einen Fokus auf Kreativität und Medienkompetenz:

LOS
Dein Ding
  • 8-Bit-Musikwerkstatt: Hier können eigene Retro-Beats erstellt werden.
  • Pixel-Art-Kurs: Gestalten kreativer Kunstwerke aus Klebeband.
  • VR-Workshop: Eintauchen in die Welt der PlayStation VR2.
  • „Gaming ohne Grenzen“: Ein Workshop zum Thema barrierefreies Spielen mit alternativen Controllern.
  • Neu: Eine Pokémon Escape Box, bei der Teams gemeinsam Rätsel lösen müssen.

🤝 Engagement und Service

Das Festival wird maßgeblich durch den Einsatz vieler junger Helfer getragen. Zusätzlich zum Programm gibt es einen kleinen Gaming-Flohmarkt sowie Imbisse im Außenbereich, die Pommes, Burger und Falafel-Wraps anbieten.

Das vollständige Programm ist online unter www.badkissingen.de/kgames abrufbar.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)