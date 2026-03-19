KI im Handwerk: Bildungszentrum Schweinfurt präsentiert Forschungsprojekt in München
SCHWEINFURT – Das Bildungszentrum Schweinfurt der Handwerkskammer für Unterfranken hat auf dem Kongress „Zukunft Handwerk“ in München erstmals sein innovatives Projekt „KIgÜBA“ vorgestellt. Gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) wird erforscht, wie Tracking- und Tutoring-Systeme die praktische Ausbildung im Metallbauhandwerk revolutionieren und Lehrpersonal entlasten können.
Das Projekt, das Anfang März 2026 prominente Aufmerksamkeit durch Bundesministerin Dorothee Bär und den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erhielt, setzt auf eine echtzeitgesteuerte Lernumgebung. In den kommenden drei Jahren entsteht in Schweinfurt eine moderne Werkstatt für Schließtechnikkurse, in der KI-Lernstationen individuelle Hilfestellungen geben und Bewegungsabläufe der Auszubildenden analysieren. Ziel ist es, jungen Fachkräften bereits während der Lehrzeit fundierte Kompetenzen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu vermitteln und gleichzeitig Freiräume für eine intensivere persönliche Betreuung durch die Ausbilder zu schaffen.
Die Eckpunkte des Projekts „KIgÜBA“:
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Technologie: Entwicklung einer Tracking-KI zur Bewegungserfassung und einer Tutoring-KI zur individuellen Lernunterstützung.
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Zielgruppe: Auszubildende und Lehrpersonal im Handwerk, zunächst mit Fokus auf den Metallbau.
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Innovation: Schaffung einer hybriden Werkstatt, die klassisches Handwerk mit digitalen Assistenzsystemen verbindet.
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Förderung: Das Vorhaben wird im Rahmen der Initiative „INex-ÜBA“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das BIBB unterstützt.
Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken, betont die Signalwirkung des Projekts für die gesamte praktische Berufsbildung. Durch den ganzheitlichen Ansatz sollen die entwickelten Methoden künftig auch auf andere Gewerke übertragen werden, um das Handwerk als modernen und attraktiven Ausbildungsbereich zu stärken. Dabei wird besonderer Wert auf einen sicheren und gewinnbringenden Einsatz der Technologie gelegt.
Weitere Informationen zum Projekt und den Bildungsangeboten finden Sie unter:
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