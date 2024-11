KI-Tool übersetzt Homepage der Lebenshilfe Schweinfurt in Einfache Sprache

SCHWEINFURT – Die Lebenshilfe Schweinfurt geht neue Wege in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion: Seit Kurzem setzt sie ein KI-Tool auf ihrer Website ein, das alle Texte des Internetauftritts in Einfache Sprache übersetzen kann.

Das Angebot soll es unter anderem Menschen mit Behinderung erleichtern, Informationen rund um die Angebote, Leistungen und Veranstaltungen der Lebenshilfe Schweinfurt zu verstehen. Das Unternehmen Web Inclusion aus Margetshöchheim (Landkreis Würzburg) hat das Tool entwickelt. Aktion Mensch fördert den Einsatz auf den Internetseiten der Lebenshilfe Schweinfurt.

Einfache Sprache ist eine Sprachform, die auf komplizierte Strukturen, Fachbegriffe und lange Sätze verzichtet. Sie verwendet stattdessen klare und leicht verständliche Formulierungen, um sicherzustellen, dass Inhalte möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden. So können auch Menschen mit Leseschwierigkeiten, Lernbehinderungen oder eingeschränkten Deutschkenntnissen Informationen aufnehmen und verstehen.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass unsere Informationen von möglichst vielen Menschen verstanden und genutzt werden können“, erklärt Martin Groove, Geschäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt. Das KI-Tool baue die Barrierefreiheit des Internetauftritts der Lebenshilfe Schweinfurt weiter aus und trage damit zu Inklusion und Selbstbestimmung bei.

Das Tool bietet darüber hinaus einen bemerkenswerten Vorteil: Die Seitentexte können per Mausklick in Echtzeit in Einfache Sprache übersetzt werden. Das ermöglicht es der Lebenshilfe Schweinfurt, ihre Website laufend zu aktualisieren, ohne für neue Inhalte eine Übersetzung in Einfache Sprache in Auftrag geben zu müssen.

Die Lebenshilfe Schweinfurt ist einer der größten Anbieter Unterfrankens im Bereich der Behindertenhilfe. Als Träger von Frühförderstellen, Kindergärten, Schulen, Tages- und Förderstätten, Werkstätten, Wohnheimen, von Ambulant Unterstützten Wohnformen, Offenen Hilfen und Integrationsbetrieben unterstützt sie Menschen mit Behinderung in jedem Lebensalter und ihre Angehörigen bei einem selbstbestimmten und selbstständigen Leben inmitten der Gesellschaft.



