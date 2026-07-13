Kickers Würzburg verpflichten Nathan de Medina
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken ihre Defensive weiter: Vier Wochen vor dem Saisonstart wechselt der 28-jährige Innenverteidiger Nathan de Medina von Olympique Charleroi aus der zweiten belgischen Liga an den Dallenberg.
Der ehemalige belgische U21-Nationalspieler wurde beim RSC Anderlecht ausgebildet. Anschließend führte ihn sein Weg über Arminia Bielefeld zu Eintracht Braunschweig und damit direkt zu Trainer Michael Schiele.
„Ich kenne Nathan aus unserer gemeinsamen Zeit in Braunschweig. Außerhalb des Platzes ist er ein ruhiger Typ, aber auf dem Rasen brennt er. Nathan bringt eine gehörige Portion Physis, Power und Bissigkeit in unser Defensivspiel. Perfekt für die dritte Liga“, sagt Michael Schiele über den Neuzugang.
Nathan de Medina freut sich ebenfalls über den Wechsel nach Würzburg: „Ich habe die Zeit unter Michael Schiele sehr positiv in Erinnerung. Ich freue mich, nach Würzburg zu kommen, das Team kennenzulernen und mit den Kickers eine gute Saison zu spielen.“
Mit der Verpflichtung reagiert der Verein wie angekündigt auf den weiteren Bedarf in der Defensive und setzt die Kaderplanung für die kommende Saison fort.
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