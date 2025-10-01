Auto IU

Kids & Teens-Programm Herbst/Winter – Anmeldung ab 02. Oktober möglich

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
SCHWEINFURTDas neue Kids & Teens-Programm der Stadt Schweinfurt für Herbst und Winter wurde veröffentlicht. Um aus dem vielfältigen Angebot auswählen und Plätze buchen zu können, ist eine einmalige vorherige Registrierung unter der Adresse www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt erforderlich. Die Registrierung und Programmauswahl ist ab dem 2. Oktober möglich.

Die Plätze für das Programm werden ab dem 15. Oktober verlost.

Eine Buchung kann online bis 72 Stunden vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung erfolgen. Falls die Online-Buchung nicht mehr möglich ist, kann in den meisten Fällen eine Anmeldung noch telefonisch unter 09721 51-7861 vorgenommen werden.

Unter dem genannten Link sind auch alle weiteren Informationen, Teilnahmebedingungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Ferienprogramm zu finden.

