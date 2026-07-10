Kiliani lädt 400 Heimkinder zum Aktionstag ein

WÜRZBURG – Beim diesjährigen „Tag der Kinderheime“ auf dem Kiliani-Volksfest dürfen rund 400 Heimkinder einen besonderen Nachmittag auf der Talavera erleben. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Sozialreferentin Eva von Vietinghoff-Scheel.

Gemeinsam mit der Stadt Würzburg ermöglichen die Schausteller den Kindern den kostenlosen Besuch der Fahr- und Laufgeschäfte. Außerdem ist auch für eine kostenfreie Verpflegung auf dem Festgelände gesorgt.

Der „Tag der Kinderheime“ findet am Dienstag, 14. Juli 2026, ab 14:00 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Kiliani-Festzelt beziehungsweise am Autoscooter auf der Talavera.

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