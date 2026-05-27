Auto IU

Kiliani wirft seine Schatten voraus: Talavera in Würzburg ab Juni schrittweise gesperrt

27. Mai 2026Letztes Update 27. Mai 2026
Kiliani wirft seine Schatten voraus: Talavera in Würzburg ab Juni schrittweise gesperrt
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Helles

WÜRZBURG – Das größte Volksfest der Region steht in den Startlöchern: Vom 3. bis 19. Juli 2026 verwandelt sich die Talavera in Würzburg wieder in einen riesigen Festplatz für das traditionelle Kiliani-Volksfest. Für Autofahrer und Pendler bedeutet das allerdings tiefgreifende Einschränkungen, denn der beliebte Großparkplatz direkt am Main wird ab Anfang Juni schrittweise gesperrt.

Der Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste der Stadt Würzburg bittet alle Verkehrsteilnehmer, die geänderten Parksituationen und die aufgestellten Halteverbote unbedingt zu beachten, um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden.

Der Zeitplan der Sperrungen im Überblick:

Ausweichmöglichkeiten für Autofahrer

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Da mit der Talavera hunderte zentrumsnahe Stellplätze wegfallen, verweist die Stadt Würzburg auf die umliegenden Parkflächen und Parkhäuser, die als Alternative genutzt werden können:

Das könnte Dich auch interessieren:

Jetzt im Eisgeliebt: Maracuja*, Melone*, Kalamansi*, Schwarze Johannisbeere*, Vanille, Schokolade, Kürbiskern und Sesam

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe - Achtung: Erste Pfingstwoche geschlossen!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

  • Viehmarktparkplatz: Befindet sich direkt unterhalb der benachbarten Friedensbrücke.

  • Parkplatz am Congress Centrum (CCW)

  • Parkhaus Alter Hafen

Wer den Stress bei der Parkplatzsuche komplett umgehen möchte, wird gebeten, im genannten Zeitraum verstärkt auf die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs (Straßenbahn und Busse) auszuweichen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Mai 2026Letztes Update 27. Mai 2026

Mehr

Gefahrenzone Alltagsroutine: Warum der Job als Straßenwärter so riskant ist

Gefahrenzone Alltagsroutine: Warum der Job als Straßenwärter so riskant ist

27. Mai 2026
Blutige Auseinandersetzung in Kitzinger Siedlung: 62-Jähriger schlägt Mitbewohner mit Hammer auf den Kopf

Blutige Auseinandersetzung in Kitzinger Siedlung: 62-Jähriger schlägt Mitbewohner mit Hammer auf den Kopf

27. Mai 2026
Kultur-Highlight im Grabfeld: Staatstheater Meiningen präsentiert neue Spielzeit im Kloster Wechterswinkel

Kultur-Highlight im Grabfeld: Staatstheater Meiningen präsentiert neue Spielzeit im Kloster Wechterswinkel

27. Mai 2026
Schwerer Verkehrsunfall am Kraftwerk und Containerbrand im Industriegebiet

Schwerer Verkehrsunfall am Kraftwerk und Containerbrand im Industriegebiet

27. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)