Kiliani wirft seine Schatten voraus: Talavera in Würzburg ab Juni schrittweise gesperrt
WÜRZBURG – Das größte Volksfest der Region steht in den Startlöchern: Vom 3. bis 19. Juli 2026 verwandelt sich die Talavera in Würzburg wieder in einen riesigen Festplatz für das traditionelle Kiliani-Volksfest. Für Autofahrer und Pendler bedeutet das allerdings tiefgreifende Einschränkungen, denn der beliebte Großparkplatz direkt am Main wird ab Anfang Juni schrittweise gesperrt.
Der Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste der Stadt Würzburg bittet alle Verkehrsteilnehmer, die geänderten Parksituationen und die aufgestellten Halteverbote unbedingt zu beachten, um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden.
Der Zeitplan der Sperrungen im Überblick:
-
Ab Montag, 1. Juni 2026 (Eingeschränktes Parken): Der Aufbau für das große Kiliani-Festzelt beginnt. Ab diesem Zeitpunkt steht die Talavera den Bürgern nur noch teilweise als kostenloser Parkplatz zur Verfügung.
-
Ab Dienstag, 23. Juni 2026 (Komplette Sperrung): Die Schausteller rücken mit ihren Fahrgeschäften, Buden und Karussells an. Ab diesem Tag werden die Parkplatzeinfahrten zur Talavera vollständig gesperrt. Es ist keinerlei Parken mehr auf dem Areal möglich.
Ausweichmöglichkeiten für Autofahrer
Da mit der Talavera hunderte zentrumsnahe Stellplätze wegfallen, verweist die Stadt Würzburg auf die umliegenden Parkflächen und Parkhäuser, die als Alternative genutzt werden können:
-
Viehmarktparkplatz: Befindet sich direkt unterhalb der benachbarten Friedensbrücke.
-
Parkplatz am Congress Centrum (CCW)
-
Parkhaus Alter Hafen
Wer den Stress bei der Parkplatzsuche komplett umgehen möchte, wird gebeten, im genannten Zeitraum verstärkt auf die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs (Straßenbahn und Busse) auszuweichen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!