Kilometer sammeln fürs Klima: Gerolzhofen startet ins achte STADTRADELN
GEROLZHOFEN – In wenigen Wochen heißt es in Gerolzhofen wieder: Kräftig in die Pedale treten! Vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2026 nimmt die Stadt bereits zum achten Mal an der bundesweiten Aktion STADTRADELN teil. Das Ziel innerhalb der 21 Aktionstage ist klar: Möglichst viele Alltags- und Freizeitwege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegen und CO₂ einsparen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
In diesem Jahr rollt die Stadt Gerolzhofen nicht alleine, sondern geht koordiniert und zeitgleich gemeinsam mit dem gesamten Landkreis Schweinfurt an den Start.
Einladung an alle: Jeder Kilometer zählt
Mitmachen können alle Menschen, die in Gerolzhofen wohnen, dort arbeiten, einem örtlichen Verein angehören oder eine Schule im Stadtgebiet besuchen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man täglich mit dem Rad zur Arbeit pendelt, am Wochenende eine gemütliche Familientour unternimmt oder mit dem Mountainbike den nahegelegenen Steigerwald erkundet.
„Das Stadtradeln hat in Gerolzhofen mittlerweile einen festen Platz im Veranstaltungskalender. Damit werben wir auch dafür, das Auto bewusst stehen zu lassen. Gerolzhofen ist eine Stadt der kurzen Wege, man kann vieles zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad erreichen und besorgen“, betont Bürgermeister Thorsten Wozniak. Neben dem aktiven Klimaschutz hebt er auch den gesundheitlichen Nutzen hervor: „Wer regelmäßig radelt, bleibt fit.“
So funktioniert die Anmeldung und Kilometer-Erfassung
Die Teilnahme ist für alle Radler komplett kostenlos. Um die gefahrenen Kilometer für Gerolzhofen gutschreiben zu lassen, stehen zwei Wege zur Auswahl:
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Digital per App: Die geradelten Strecken können ganz einfach und automatisch über die kostenfreie STADTRADELN-App via GPS getrackt oder manuell im Online-Profil eingetragen werden.
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Analog per Liste: Wer kein Smartphone nutzen möchte, holt sich im Altstadtbüro einen handschriftlichen Erfassungsbogen ab und gibt diesen nach Ablauf der drei Wochen dort wieder ausgefüllt ab.
Interessierte können entweder einem bereits bestehenden Team (z. B. von Firmen, Schulen oder Vereinen) beitreten oder selbst ein neues Team gründen.
Kontakt und Online-Registrierung
Die Anmeldung sowie die Übersicht über den aktuellen Kilometerstand der Stadt sind ab sofort online freigeschaltet. Für Bürger ohne Internetzugang übernimmt der Gerolzhöfer Koordinator Daniel Hausmann das Einpflegen in das System.
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Offizielle Website: www.stadtradeln.de/gerolzhofen
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Ansprechpartner vor Ort: Daniel Hausmann (Koordinator der Aktion in Gerolzhofen)
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