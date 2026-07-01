Kind auf Rücksitz – Auto zu – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

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HASSFURT – LKR. HASSBERGE – Auf einem Parkplatz am Fischerrain kam es am Montag gegen 17:40 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem sich ein Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts selbstständig verriegelt hatte und ein 1-jähriges Kind im Fahrzeug eingeschlossen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 32-jährige Mutter ihr Kind bereits angeschnallt und anschließend begonnen, Einkäufe im Fahrzeug zu verstauen. Nachdem die Kofferraumklappe geschlossen wurde, verriegelte sich das Fahrzeug offenbar automatisch. Der Autoschlüssel befand sich zu diesem Zeitpunkt im Innenraum.

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Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten zunächst, das Fahrzeug möglichst schadensarm zu öffnen. Da dies nicht gelang und eine schnelle Befreiung des Kindes Priorität hatte, wurde schließlich eine Seitenscheibe eingeschlagen, um Zugang zum Innenraum zu schaffen.

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Das Kind konnte anschließend unverletzt aus dem Wagen befreit und durch den Rettungsdienst untersucht werden. Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen ergaben sich nicht.

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von keinem Fehlverhalten der Mutter aus. Konsequenzen ergeben sich daher nicht.