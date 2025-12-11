Auto IU

Kind bei Unfall touchiert – Verursacherin stellt sich im Nachgang – Zeugen gesucht

Foto: 2fly4
GÜNTERSLEBEN, LKR. WÜRZBURG – Eine Autofahrerin touchierte am Dienstagmorgen ein Kind und entfernte sich anschließend. Sie stellte sich im Nachgang. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und sucht Zeugen.

Mehrere Kinder überquerten am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, die Rimparer Straße. Eine 41-jährige deutsche Autofahrerin touchierte hierbei ein 6-jähriges deutsches Kind, welches sich dadurch leicht verletzte. Die Autofahrerin fuhr anschließend weiter in Richtung Rimpar. Etwa eine Stunde später stellte sich die Verursacherin bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen übernommen und sucht insbesondere eine Frau, welche dem Kind nach dem Unfall geholfen hat. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0931/457-1630 zu melden.

