Kind wird bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst

LOHR AM MAIN – In Sendelbach, einem Ortsteil von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, ereignete sich am 19. März 2025 gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Auf Höhe des Edeka-Marktes lief der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn, während ein Pkw die Sendelbacher Straße in Richtung Pflochsbach befuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern.

Glücklicherweise erlitt der Junge nur leichte Verletzungen.