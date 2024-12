Kinder backen für Kinder: 11.000 Euro Spende

BAD KISSINGEN – Kurz vor der Adventszeit verwandelte sich die Backstube der Bäckerei Peter Schmitt in einen Ort voller Freude und Kreativität. Über 800 Kinder nahmen am traditionellen Kinderbacktag teil, um Plätzchen zu backen und diese für einen wohltätigen Zweck zu gestalten.

Wie jedes Jahr lockte die Veranstaltung zahlreiche Familien in die Backstube in Reiterswiesen. Die kleinen Nachwuchsbäcker konnten nach Herzenslust Teig kneten, Plätzchen ausstechen und diese kunstvoll verzieren. Mit leuchtenden Augen widmeten sie sich ihren süßen Kunstwerken, während die Eltern vorweihnachtliche Leckereien genossen und ihre Kinder unterstützten.

Für die Profis der Bäckerei Peter Schmitt gehört das Handwerk zum Alltag, doch die Besucher waren beeindruckt von der Geschicklichkeit der Bäcker- und Konditormeister, die ihre Fertigkeiten beim Schaubacken präsentierten. Zudem boten geführte Touren durch die Backstube spannende Einblicke hinter die Kulissen einer traditionsreichen Bäckerei. Am Ende konnten die Gäste köstliche Adventsspezialitäten wie Zimtsterne und Adventsbrot mit nach Hause nehmen.

Spenden für wohltätige Zwecke

Der Kinderbacktag diente nicht nur der Freude, sondern auch einem guten Zweck: Sämtliche Spenden in Höhe von 11.000 Euro gingen an zwei Organisationen. Der Förderverein krebskranker Kinder Hambach e.V. erhielt 5.500 Euro zur Unterstützung moderner Therapieeinrichtungen und für die Schaffung persönlicher Glücksmomente für betroffene Kinder.

Die weiteren 5.500 Euro gingen an die Missio Kinderklinik in Würzburg, speziell an das Projekt Harl.e.kin. Dieses unterstützt Familien von Früh-, Risiko- und Neugeborenen nach einem Aufenthalt auf der Neonatologie, indem das Team die Familien zu Hause begleitet und entlastet.

Mit diesem Engagement sorgt die Bäckerei Peter Schmitt nicht nur für leuchtende Kinderaugen, sondern hilft auch genau dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird.