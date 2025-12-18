Kinder entdeckten spielerisch die Welt der Medien
HASSFURT – In einer erfolgreichen Kooperation zwischen dem Mehrgenerationenhaus Haßfurt (MGH) und Smart Green City Haßfurt haben Kinder der 1. und 2. Klasse ihren ersten „Medienführerschein“ erworben. An drei Samstagen im November und Dezember lernten die jungen Teilnehmenden spielerisch, sich sicher und reflektiert in der digitalen und analogen Medienwelt zu bewegen.
Das Programm befasste sich mit zentralen Alltagsfragen der Kinder: Warum sind bestimmte Filmfiguren so faszinierend, wie funktionieren Werbebotschaften und was bedeutet eigentlich Privatsphäre im Internet? Durch eine Mischung aus Geschichten, Bewegungsspielen und kreativen Gruppenübungen schulten die Kinder ihren Blick für Rollenbilder und lernten, Internethelden kritisch zu hinterfragen. Ziel war es, ein erstes Verständnis für digitale Zusammenhänge zu entwickeln und das Selbstbewusstsein im Umgang mit Medien zu stärken.
Geleitet wurde das Projekt von Jakob Röder, einem freiwillig Engagierten im MGH, der von pädagogischen Fachkräften unterstützt wurde. Sozialpädagogin Hannah Baunacher unterstrich die Bedeutung dieses frühen Bildungsangebots, da Kinder heute ganz selbstverständlich mit einer Vielzahl von Medien aufwachsen. Ein begleiteter Einstieg sei daher essenziell, um die Welt der Medien nicht nur zu nutzen, sondern sie auch verstehen und hinterfragen zu können.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!