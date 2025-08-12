Kinder im Landkreis Haßberge bekommen einen Geburtsbaum
HASSBERGE – Eltern von Kindern, die in den Haßberg-Kliniken im Haus Haßfurt geboren wurden, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Obstbaum.
Dieses Willkommensgeschenk des Landkreises Haßberge wird zusammen mit einem Glückwunschschreiben des Landrats auf der Geburtsstation überreicht. Zur Auswahl stehen die Apfelsorte „Jakob Fischer“, die Birne „Köstliche von Charneu“, die Süßkirsche „Sunburst“ und die „Konstantinopler Apfelquitte“.
Für Kinder, die zwischen dem 15. Februar und dem 14. August 2025 geboren sind, müssen die Gutscheine bis zum 31. August eingereicht werden. Die Abholtermine für diese Geburtsbäume sind am Donnerstag, den 9. Oktober (8:00 bis 17:00 Uhr), und am Freitag, den 10. Oktober (8:00 bis 12:00 Uhr), am Kreisbauhof in der Uchenhofer Straße 17 in Haßfurt. Als besonderer Service bietet die Kreisfachberatung vor Ort einen fachgerechten Pflanzschnitt an und beantwortet Fragen zur Baumpflege. Bei weiteren Fragen zur Abholung können sich Interessierte an den Fachbereich für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt Haßberge unter der Telefonnummer 09521/942623 wenden.
