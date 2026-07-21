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Kinder-Mountainbike an Grundschule gestohlen – Polizei sucht Zeugen

21. Juli 2026Letztes Update 21. Juli 2026
Kinder-Mountainbike an Grundschule gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Foto: 2fly4
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THERES, OT OBERTHERES, LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Täter hat an der Grundschule in der Alice-von-Swaine-Straße ein Kinderfahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das weiß-grau-schwarze Mountainbike war mit einem Ringschloss am Fahrradständer der Grundschule gesichert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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