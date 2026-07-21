Kinder-Mountainbike an Grundschule gestohlen – Polizei sucht Zeugen

THERES, OT OBERTHERES, LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Täter hat an der Grundschule in der Alice-von-Swaine-Straße ein Kinderfahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das weiß-grau-schwarze Mountainbike war mit einem Ringschloss am Fahrradständer der Grundschule gesichert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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