Kinder- und Jugendparlament Schweinfurt – Konstituierende Sitzung

SCHWEINFURT – Am 15. Oktober fand die konstituierende Sitzung des Schweinfurter Kinder- und Jugendparlaments statt, bei der junge Menschen aus neun weiterführenden Schulen ihre ersten Schritte in der kommunalen Politik machten und ein politisches Ehrenamt übernahmen.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé eröffnete die Sitzung und begrüßte die 17 stimmberechtigten Jugendlichen sowie vier Ersatzpersonen. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der politischen Beteiligung junger Menschen hervor: „Es ist großartig zu sehen, dass sich Jugendliche für Politik interessieren und bereit sind, sich aktiv in ihre Stadt einzubringen. Sie sind unsere Zukunft, und es ist entscheidend, dass wir ihre Meinungen und Ideen hören und mit ihnen in den Dialog treten.“

Im Anschluss übergab Oberbürgermeister Remelé den Vorsitz an den neu gewählten ersten Vorsitzenden des Jugendparlaments, Connor Barber. Der Vorstand wird durch die Wahl von Lina Böckler und Jannis Hannig ergänzt.

Das Jugendparlament beschloss bereits in seiner ersten Sitzung richtungsweisende Maßnahmen, darunter die Verabschiedung einer Geschäftsordnung und die Einrichtung eines Ausschusses zum Thema „Sicherheit im öffentlichen Raum“. Das Ziel des Kinder- und Jugendparlaments ist es, die politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu stärken, indem sie Vorschläge für die kommunale Politik erarbeiten und Projekte umsetzen, die das Leben junger Menschen in Schweinfurt verbessern.

Zudem sollen sie als Sprachrohr für die Belange der Jugend agieren. Ein Vertreter des Jugendparlaments wird künftig auch an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und den Stadtteilkonferenzen teilnehmen.