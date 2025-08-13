Kinder unsittlich berührt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Polizei sucht nach weiteren Opfern in Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein 28-Jähriger wurde am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, nach Hinweisen am Barbarossaplatz von einer Streife vorläufig festgenommen.

Dieser steht im Verdacht in einem Geschäft am Dominikanerplatz gestohlen zu haben. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen des Geschäftes konnte außerdem festgestellt werden, dass er zwei Kinder unsittlich berührt hat. Es gibt offensichtlich weitere minderjährige Opfer, welche von der Polizei bislang noch nicht identifiziert werden konnten.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sexueller Belästigung und bittet Geschädigte und insbesondere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931-457 2230 zu melden.