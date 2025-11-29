Kinderärztinnen und -ärzte für den ländlichen Raum: Neuer Verbund ermöglicht Weiterbildung
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Auf Initiative der GesundheitsregionenPlus Unterfranken wurde in Zusammenarbeit mit dem „PaedNetz“ Unterfranken und der Koordinierungsstelle für fachärztliche Weiterbildung (KoStF) im März 2025 der „Pädiatrische Weiterbildungsverbund Unterfranken“ gegründet. Der Verbund traf sich vor kurzem in der Uniklinik Würzburg zum fachlichen Austausch.
Hintergrund und Zielsetzung des Verbunds
Aufgrund der neuen Weiterbildungsverordnung sind die zu absolvierenden Inhalte in der ambulanten Versorgung gestiegen, was eine enge Zusammenarbeit zwischen Kliniken und niedergelassenen Kinderarztpraxen erforderlich macht.
Ziel des Verbunds ist es, Medizinerinnen und Medizinern in der Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin für Pädiatrie eine qualitativ hochwertige und strukturierte Weiterbildung zu ermöglichen. Dadurch soll die Attraktivität der Region Unterfranken, insbesondere der ländlichen Gebiete, für Kinderärzte hervorgehoben werden.
-
Gründungsmitglieder: Vier unterfränkische Kinderkliniken, die Koordinierungsstelle für fachärztliche Weiterbildung (KoStF), die GesundheitsregionenPlus Unterfrankens und Kinderarztpraxen aus der Region.
-
Ansprechpartner im niedergelassenen Bereich: Dr. Arman Behdjati-Lindner aus dem MVZ für Kinder- und Jugendmedizin Haßberge.
Geschäftsstellenleiterin Anja Lehmeyer nahm für die GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt an dem Treffen teil.
Inhalt des ersten Treffens
Das erste Treffen fand am 19. November 2025 im Hörsaal der Kinderklinik der Universitätsklinik Würzburg statt. Auf dem Programm standen:
-
Organisatorischer Austausch
-
Vortrag zum Thema „Kopfschmerzen“ von Dr. Anja Hauth
-
Fallbesprechung zu Kopfschmerzen im stationären Bereich von Professor Christoph Härtel
Der gemeinsame Austausch soll dazu dienen, die Versorgungsqualität weiter zu verbessern.
