Kindergarten Stadtlauringen trainiert den Ernstfall

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – In der Kindertagesstätte Stadtlauringen fand gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlauringen eine unangekündigte Brandschutzübung mit Evakuierung statt. Ziel der Übung war es, den sicheren Ablauf einer Räumung zu trainieren und Kindern sowie dem pädagogischen Team mehr Sicherheit für den Ernstfall zu geben.

Die Übung war Bestandteil des Brandschutzkonzeptes der Einrichtung. Nach Auslösung des Alarms verließen die Kinder und Mitarbeitenden die Kindertagesstätte zügig und geordnet über die vorgesehenen Fluchtwege und versammelten sich am Sammelplatz.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlauringen begleiteten die Übung, überprüften den Ablauf und unterstützten die Evakuierung. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Situation für die Kinder verständlich und mit viel Einfühlungsvermögen zu gestalten.

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Während der Übung wurden die Kinder von ihren Erzieherinnen und Erziehern begleitet und konnten die Arbeit der Feuerwehr aus nächster Nähe kennenlernen. Auf altersgerechte Weise erfuhren sie, warum es im Ernstfall wichtig ist, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte sowie des pädagogischen Personals zu folgen.

Die Verantwortlichen der Kindertagesstätte und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlauringen zeigten sich mit dem Verlauf der Übung zufrieden. Regelmäßige Brandschutzübungen tragen dazu bei, die Sicherheit in der Einrichtung zu erhöhen und allen Beteiligten mehr Handlungssicherheit für den Ernstfall zu geben.