Kindergesundheitswochen 2025 im Landkreis Haßberge

HASSBERGE – Kurz vor Beginn der Sommerferien startet die nächste Phase der Gesundheitswochen im Landkreis Haßberge. Im Mittelpunkt stehen in den kommenden Wochen verschiedene Schwimmaktionen für Kinder. Dabei wird nicht nur Wissen rund ums Wasser vermittelt – auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung wird jedoch erbeten.

Eltern-Kind-Workshop „Kinderschwimmen“ – 26.07., 18.10. oder 30.08.2025 um 12 Uhr in ELTMANN

Unter dem Motto „Wie sag ich’s meinem Kind“ werden Eltern sowohl theoretisch als auch praktisch auf das sichere Schwimmenlernen ihrer Kinder vorbereitet. Der Workshop hilft, typische Anfangsfehler zu vermeiden und vermittelt kindgerechte Wege, mit Freude und Sicherheit ins Wasser einzusteigen.

Abzeichentag der Wasserwacht – 02.08.2025 um 14 Uhr in ELTMANN

Vom Seepferdchen bis zum Schwimmabzeichen in Gold: Im Freibad Eltmann können Kinder ihre Schwimmfähigkeiten unter Beweis stellen. Die Wasserwacht Eltmann nimmt an diesem Nachmittag offizielle Schwimmabzeichen ab.

Lesung „Ab ins Wasser!“ – 07.08.2025 um 15 Uhr in HASSFURT

Eine fantasievolle Bewegungsgeschichte für Kinder ab vier Jahren rund ums Thema Wasser lädt zum Zuhören und Mitmachen ein. Spielerisch werden dabei Motorik und Koordination gefördert – ideal für kleine Wasserratten.

Schnupper-Nachmittag bei der Wasserwacht – 09.08.2025 um 14 Uhr in ELTMANN

Die Wasserwacht Eltmann bietet einen informativen Nachmittag mit Vorführungen zu Rettungstechniken, Informationen zu Wassergefahren und praktischen Übungen im Wasser. Voraussetzung für die aktive Teilnahme ist sichere Schwimmfähigkeit.

Wasser-Experimente für Kinder – 30.08.2025 ab 10 Uhr in HASSFURT

Lehrer Jörg Gramlich vom Regiomontanus-Gymnasium lädt Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren zu spannenden Experimenten ein. Dabei werden Grundlagen der Physik und Eigenschaften von Wasser spielerisch erklärt und ausprobiert.

Die Gesundheitswochen im Landkreis Haßberge laufen noch bis Ende Oktober. Eine Übersicht aller Veranstaltungen sowie die Anmeldung finden Interessierte unter: www.vhs-hassberge.de

Organisiert werden die Gesundheitswochen vom Gesundheitsamt und der VHS Landkreis Haßberge. Unterstützt wird das Programm durch Kommunen, Vereine und Verbände vor Ort. Die Initiative Gesund.Leben.Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention fördert das Projekt.