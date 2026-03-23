Auto IU
Kindermusical am 26. April in Haßfurt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Aufführung des Kindermusicals „Odysseus… tausend Inseln – ein Ziel“ durch die Kirchenmusik in den Haßbergen präsentiert der Musicalchor Junge Stimmen zusammen mit dem Orchester Würzburg am Sonntag, 26. April, um 17.00 Uhr in der Stadthalle Haßfurt.
Unter der Leitung von Matthias Göttemann nehmen die Akteure das Publikum mit auf die berühmte Irrfahrt. Der Eintritt für die Veranstaltung liegt zwischen 4 und 10 Euro. Eine weitere öffentliche Aufführung, die sich besonders für Schulklassen eignet, folgt am Montag, 27. April, um 10.30 Uhr.
Karten sind erhältlich unter:
Das könnte Dich auch interessieren:
09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!